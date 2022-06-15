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***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları

15.06.2022 18:46
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları


***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )

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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borçlanma Aracı Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu
ISIN Kodu
TRPAKT522316
Nominal Değer (TL)
109.000.000
İtfa Tarihi
28/02/2023
Satış Başlangıç Tarihi
17/06/2022
Satış Bitiş Tarihi
24/06/2022
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037519


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Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.705 6.829 41,00  
Yarım 3.292 3.340 20,00  
Çeyrek 1.649 1.669 9,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,55 0,48  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,25  
B. Petrol 120 120 -1,09  
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