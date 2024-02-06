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***AKTIF* *DARDL* *HALKI* *HUZFA* *TERA* *NRBNK* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

06.02.2024 17:40
***AKTIF* *DARDL* *HALKI* *HUZFA* *TERA* *NRBNK* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***AKTIF******DARDL******HALKI******HUZFA******TERA******NRBNK******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, HUZFA, HALKI, NRBNK, AKTIF, DARDL, TERA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK62435 300.000.000 06.02.2024 05.06.2024 08.02.2024
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF62415 26.700.000 06.02.2024 06.06.2024 08.02.2024
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALK52420 244.000.000 06.02.2024 15.05.2024 08.02.2024
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL52421 200.000.000 06.02.2024 10.05.2024 08.02.2024
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB72432 1.500.000.000 05.02.2024 12.07.2024 08.02.2024
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL82417 240.000.000 06.02.2024 06.08.2024 08.02.2024
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA62416 40.000.000 06.02.2024 05.06.2024 08.02.2024


İlgili Şirketler [KTKVK, HUZFA, HALKI, NRBNK, AKTIF, DARDL, TERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247200


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VESBE 20,02 1.047.056.783 % 10,00  
LUKSK 80,85 42.356.104 % 10,00  
TETMT 7.895,00 12.103.035 % 10,00  
BRKVY 84,15 94.370.146 % 10,00  
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Riyal 8,1271 8,1679 % 0,05  
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