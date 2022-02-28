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***AKTIF* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

28.02.2022 17:44
***AKTIF* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması


***AKTIF******DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DENFA, AKTIF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK62229 75.000.000 25.02.2022 08.06.2022 02.03.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB92216 700.000.000 23.02.2022 07.09.2022 02.03.2022


İlgili Şirketler [DENFA, AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005139


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ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
EDATA 22,10 9.930.531 % 9,95  
SNKRN 30,28 1.908.766 % 9,95  
RALYH 8,00 27.479.572 % 9,89  
OZKGY 7,12 102.615.161 % 9,88  
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Dolar 13,8006 13,8111 % 0,11  
Euro 15,5221 15,5877 % -0,27  
Sterlin 18,4766 18,5693 % 0,16  
Frank 14,9715 15,0617 % 0,84  
Riyal 3,6688 3,6872 % 0,06  
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17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.913 21,73  
Altın Gr. 850 850 11,74  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,39 24,41 0,15  
Gümüş Gr. 10,87 10,89 0,13  
B. Petrol 97,48 97,48 3,36  
Seans Raporu 17:43
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