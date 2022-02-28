***AKTIF* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
28.02.2022 17:44
***AKTIF******DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENFA, AKTIF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK62229 75.000.000 25.02.2022 08.06.2022 02.03.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB92216 700.000.000 23.02.2022 07.09.2022 02.03.2022
İlgili Şirketler [DENFA, AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005139
BIST
17:431.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -9,83
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:4313,8111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0156
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:4315,5877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0427
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:43850,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 11,74
|Açılış
|: 850,46
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.479.572
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|102.615.161
|% 9,88
|
|PKENT
|381,60
|11.661.683
|% -10,00
|
|AEFES
|24,18
|76.250.053
|% -9,91
|
|IHYAY
|0,66
|12.006.534
|% -9,59
|
|AGESA
|20,80
|4.622.475
|% -9,41
|
|IHEVA
|0,99
|39.140.612
|% -8,33
|
|THYAO
|25,68
|4.331.212.605
|% -5,93
|
|KRDMD
|11,76
|2.400.440.983
|% 3,89
|
|EREGL
|31,14
|2.350.648.211
|% -0,06
|
|TUPRS
|192,20
|1.429.343.604
|% 6,84
|
|GARAN
|11,16
|1.293.528.615
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,56
|811.820.314
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,76
|2.400.440.983
|% 3,89
|
|THYAO
|25,68
|4.331.212.605
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,00
|314.899.590
|% -1,96
|
|HUNER
|2,71
|409.563.322
|% 1,50
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8006
|13,8111
|% 0,11
|
|Euro
|15,5221
|15,5877
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,4766
|18,5693
|% 0,16
|
|Frank
|14,9715
|15,0617
|% 0,84
|
|Riyal
|3,6688
|3,6872
|% 0,06
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|21,73
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,74
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,13
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|3,36
|