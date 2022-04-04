***AKTIF* *DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
04.04.2022 17:54
***AKTIF******DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ, AKTIF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK92217 100.000.000 01.04.2022 09.09.2022 06.04.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYBK2218 700.000.000 01.04.2022 11.11.2022 06.04.2022
İlgili Şirketler [DENIZ, AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015633
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0244
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0364
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05914,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,89
|Açılış
|: 914,03
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.155.776
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.208.835
|% 9,97
|
|ACSEL
|30,90
|42.583.840
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|586.324
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.932.140.726
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|84.873.151
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.753.427
|% -4,44
|
|ODAS
|1,78
|317.776.111
|% 2,89
|
|PGSUS
|107,70
|245.888.071
|% 0,65
|
|BASGZ
|13,30
|231.927.603
|% 2,78
|
|DAPGM
|22,56
|197.323.540
|% 9,94
|
|SOKM
|12,54
|169.493.225
|% -0,79
|
|MOBTL
|1,83
|49.200.351
|% -0,54
|
|HUNER
|2,61
|61.336.775
|% -0,76
|
|BASGZ
|13,30
|231.927.603
|% 2,78
|
|ZRGYO
|2,95
|29.088.133
|% 0,00
|
|DAPGM
|22,56
|197.323.540
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6963
|14,7210
|% 0,26
|
|Euro
|16,1585
|16,1791
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,2268
|19,3232
|% 0,15
|
|Frank
|15,8258
|15,9212
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9080
|3,9276
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,10
|
|Altın Gr.
|915
|915
|6,20
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,55
|
Seans Raporu
18:05
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