***AKTIF* *GARAN* *ISMEN* *QNBFI* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKTIF******GARAN******ISMEN******QNBFI******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, EXIMB, GARAN, ISMEN, QNBFIMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT232015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/03/2020 İtfaTÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK) EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01848 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/03/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01848 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01863 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/03/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01863 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32011 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32011 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32078 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2020 İtfaQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM32014 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2020 İtfaTFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFKVK TRDTFBV32015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/03/2020 İtfaTFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFKVK TRDTFBV32015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830112BIST