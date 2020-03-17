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***AKTIF* *GARAN* *ISMEN* *QNBFI* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

17.03.2020 17:13
GÜNCEL HABERLER



***AKTIF******GARAN******ISMEN******QNBFI******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, EXIMB, GARAN, ISMEN, QNBFI

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT232015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/03/2020 İtfa
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK) EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01848 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01848 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01863 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01863 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32011 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32011 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32078 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2020 İtfa
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM32014 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2020 İtfa
TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFKVK TRDTFBV32015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/03/2020 İtfa
TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFKVK TRDTFBV32015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830112


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.401.239 % 10,00  
SUMAS 7,87 5.169 % 9,92  
ISYAT 2,47 58.966.580 % 9,78  
PEKGY 2,06 10.469.147 % 9,57  
MTRYO 4,60 184.984 % 9,52  
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Sterlin 7,7161 7,7548 % -1,96  
Frank 6,6456 6,6856 % -1,77  
Riyal 1,7053 1,7138 % -0,19  
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Altın Ons 1.539 1.539 24,12  
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Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,85 12,89 -0,03  
Gümüş Gr. 2,68 2,69 0,01  
B. Petrol 29,97 29,97 -0,08  
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