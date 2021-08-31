***AKTIF* *GARAN* *VAKFA* *BRKT* *TUPRS* *ISMEN* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
31.08.2021 17:38
***AKTIF******GARAN******VAKFA******BRKT******TUPRS******ISMEN******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, BRKT, EKTVK, GARAN, ISMEN, TUPRS, VAKFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAV1282113 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/08/2021 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82166 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82166 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82131 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82131 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82156 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82156 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82123 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82123 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05X92 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/08/2021 İtfa
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRSK2217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS82118 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960996
BIST