***AKTIF* *GARAN* *VAKFA* *BRKT* *TUPRS* *ISMEN* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***AKTIF******GARAN******VAKFA******BRKT******TUPRS******ISMEN******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, BRKT, EKTVK, GARAN, ISMEN, TUPRS, VAKFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAV1282113 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/08/2021 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82166 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82166 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82131 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82131 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82156 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82156 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82123 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82123 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05X92 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/08/2021 İtfaTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRSK2217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS82118 FİNANSMAN BONOSU 31/08/2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960996BIST