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***AKTIF* *HALKI* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

07.11.2022 17:44
***AKTIF* *HALKI* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***AKTIF******HALKI******DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKTIF, HALKI, DENFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYBE2315 700.000.000 04.11.2022 31.10.2023 09.11.2022
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALKA2219 55.000.000 07.11.2022 27.12.2022 09.11.2022
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK12331 107.000.000 04.11.2022 25.01.2023 09.11.2022


İlgili Şirketler [AKTIF, HALKI, DENFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077519


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BFREN 2.332,90 93.756.044 % 10,00  
POLTK 968,00 24.821.428 % 9,99  
CRFSA 66,10 167.473.064 % 9,98  
EREGL 36,62 5.012.131.581 % 9,97  
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Sterlin 21,2098 21,3162 % 0,70  
Frank 18,6737 18,7862 % 0,39  
Riyal 4,9287 4,9534 % 0,07  
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17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.680 -1,58  
Altın Gr. 1.003 1.004 -0,40  
Cumhuriyet 6.687 6.788 -1,00  
Tam 6.715 6.776 142,00  
Yarım 3.272 3.313 69,00  
Çeyrek 1.641 1.657 36,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 0,13  
Gümüş Gr. 12,51 12,52 0,05  
B. Petrol 98,48 98,48 -0,09  
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