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***AKTIF* *HEKTS* *OPET* *ISFIN* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

16.02.2022 17:38
***AKTIF* *HEKTS* *OPET* *ISFIN* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKTIF******HEKTS******OPET******ISFIN******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKTIF, YFMEN, OPET, HEKTS, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB82217 500.000.000 15.02.2022 09.08.2022 18.02.2022
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM52217 198.000.000 16.02.2022 18.05.2022 18.02.2022
- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOPAS22418 270.000.000 16.02.2022 14.02.2024 18.02.2022
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT52219 100.000.000 16.02.2022 18.05.2022 18.02.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN62243 250.000.000 16.02.2022 03.06.2022 18.02.2022


İlgili Şirketler [AKTIF, YFMEN, OPET, HEKTS, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002112


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
BMSCH 8,10 65.758.001 % 9,91  
ACSEL 28,28 41.816.757 % 7,77  
CEOEM 18,95 98.477.217 % 7,61  
OSTIM 1,73 48.502.001 % 7,45  
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16:33 Alış Satış %  
Dolar 13,6135 13,6212 % 0,18  
Euro 15,4881 15,5007 % 0,13  
Sterlin 18,4968 18,5895 % 0,38  
Frank 14,7320 14,8208 % 0,25  
Riyal 3,6190 3,6371 % 0,19  
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16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 21,86  
Altın Gr. 828 828 9,78  
Cumhuriyet 5.495 5.578 83,00  
Tam 5.472 5.609 85,73  
Yarım 2.645 2.713 41,47  
Çeyrek 1.327 1.357 20,73  
Gümüş.Ons 23,79 23,81 0,15  
Gümüş Gr. 10,39 10,41 0,06  
B. Petrol 94,06 94,06 -0,75  
Seans Raporu 16:33
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