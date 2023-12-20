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***AKTIF* *HLVKS* *TEBCE* *YKBNK* *PBTR* *DENFA* *A1CAP* *KORTS* *ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

20.12.2023 17:45
***AKTIF* *HLVKS* *TEBCE* *YKBNK* *PBTR* *DENFA* *A1CAP* *KORTS* *ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***AKTIF******HLVKS******TEBCE******YKBNK******PBTR******DENFA******A1CAP******KORTS******ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATLFA, HLVKS, PBTR, TEBCE, A1CAP, DENFA, KORTS, AKTIF, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK42428 25.500.000 20.12.2023 24.04.2024 22.12.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32442 1.000.000.000 20.12.2023 20.03.2024 22.12.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPVFF72410 20.000.000 20.12.2023 10.07.2024 22.12.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPVFF82419 50.000.000 20.12.2023 12.08.2024 22.12.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPVFF92418 100.000.000 20.12.2023 11.09.2024 22.12.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPVFFE2411 55.000.000 20.12.2023 15.10.2024 22.12.2023
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF62417 250.000.000 20.12.2023 14.06.2024 22.12.2023
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP62411 100.000.000 20.12.2023 24.06.2024 22.12.2023
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK32438 100.000.000 20.12.2023 29.03.2024 22.12.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT12511 100.000.000 20.12.2023 23.01.2025 22.12.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB42450 500.000.000 19.12.2023 19.04.2024 22.12.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32435 170.500.000 20.12.2023 20.03.2024 22.12.2023


İlgili Şirketler [ATLFA, HLVKS, PBTR, TEBCE, A1CAP, DENFA, KORTS, AKTIF, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227482


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