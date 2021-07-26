***AKTIF* *TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
26.07.2021 18:06
***AKTIF******TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKTIF, TFNVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYBA2129 500.000.000 16.07.2021 31.12.2021 28.07.2021
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK12216 500.000.000 26.07.2021 14.01.2022 28.07.2021
İlgili Şirketler [AKTIF, TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951844
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0464
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 495,88
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|AKENR
|1,61
|37.906.481
|% 4,55
|
|DOGUB
|6,49
|14.978.956
|% 4,34
|
|AKSUE
|8,79
|9.284.054
|% 4,15
|
|ALCAR
|290,90
|54.997.152
|% -7,77
|
|CLEBI
|169,30
|19.599.676
|% -6,52
|
|BRYAT
|293,10
|33.953.998
|% -5,69
|
|AYCES
|58,80
|2.345.843
|% -5,62
|
|ISKUR
|400.000,00
|400.000
|% -4,76
|
|GARAN
|8,15
|1.133.626.343
|% -1,45
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|EREGL
|18,04
|429.164.847
|% 0,67
|
|ARCLK
|32,54
|231.600.308
|% -0,55
|
|GARAN
|8,15
|1.133.626.343
|% -1,45
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,26
|180.782.114
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5521
|8,5538
|% 0,06
|
|Euro
|10,1059
|10,1140
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,8062
|11,8654
|% 0,73
|
|Frank
|9,3174
|9,3735
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-1,87
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-0,17
|