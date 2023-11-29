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***AKTIF* *TFNVK* *NURVK* *YKYAT* *GARFA* *MTOTO* *DZYMK* *HALKF* *KORTS* *EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

29.11.2023 17:35
***AKTIF* *TFNVK* *NURVK* *YKYAT* *GARFA* *MTOTO* *DZYMK* *HALKF* *KORTS* *EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***AKTIF******TFNVK******NURVK******YKYAT******GARFA******MTOTO******DZYMK******HALKF******KORTS******EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKF, DZYMK, YKYAT, NURVK, GARFA, AKTIF, TFNVK, KORTS, MTOTO, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK32413 115.000.000 29.11.2023 06.03.2024 01.12.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY52415 117.000.000 29.11.2023 15.05.2024 01.12.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM22426 300.000.000 29.11.2023 29.02.2024 01.12.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA52422 20.000.000 29.11.2023 27.05.2024 01.12.2023
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA42412 100.000.000 29.11.2023 01.04.2024 01.12.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB42435 600.000.000 28.11.2023 04.04.2024 01.12.2023
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKK2424 1.000.000.000 29.11.2023 13.11.2024 01.12.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTK2422 125.000.000 29.11.2023 29.11.2024 01.12.2023
- Metal Oto Ticaret A.Ş. MTOTO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMTLO22417 10.000.000 29.11.2023 22.02.2024 01.12.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS32458 950.000.000 29.11.2023 07.03.2024 01.12.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS32466 900.000.000 29.11.2023 13.03.2024 01.12.2023


İlgili Şirketler [HALKF, DZYMK, YKYAT, NURVK, GARFA, AKTIF, TFNVK, KORTS, MTOTO, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220967


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