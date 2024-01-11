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***AKTIF* *TRKFN* *SMRFA* *HALKF* *KORTS* *ISCTR* *SMRTG* *ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

11.01.2024 17:42
***AKTIF* *TRKFN* *SMRFA* *HALKF* *KORTS* *ISCTR* *SMRTG* *ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***AKTIF******TRKFN******SMRFA******HALKF******KORTS******ISCTR******SMRTG******ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, HALKF, TRKFN, ATLFA, AKTIF, KORTS, SMRTG, ISCTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF12518 50.000.000 11.01.2024 09.01.2025 15.01.2024
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK52411 160.000.000 11.01.2024 07.05.2024 15.01.2024
- Turk Finansman A.Ş. TRKFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTRFN52417 261.700.000 11.01.2024 16.05.2024 15.01.2024
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK52419 25.250.000 11.01.2024 16.05.2024 15.01.2024
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYB72416 100.000.000 11.01.2024 08.07.2024 15.01.2024
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT52415 50.000.000 11.01.2024 30.05.2024 15.01.2024
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT12537 150.000.000 11.01.2024 23.01.2025 15.01.2024
- Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. SMRTG Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSMAR72410 50.000.000 11.01.2024 09.07.2024 15.01.2024
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB42415 359.386.841 11.01.2024 15.04.2024 15.01.2024


İlgili Şirketler [SMRFA, HALKF, TRKFN, ATLFA, AKTIF, KORTS, SMRTG, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238600


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