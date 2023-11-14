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***AKTIF* *VAKFA* *HALKI* *ALNUS* *HDFFL* *TERA* *ISGYO* *QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.11.2023 17:34
***AKTIF* *VAKFA* *HALKI* *ALNUS* *HDFFL* *TERA* *ISGYO* *QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***AKTIF******VAKFA******HALKI******ALNUS******HDFFL******TERA******ISGYO******QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKI, AKTIF, HDFFL, VAKFA, QNBFF, ALNUS, ISGYO, TERA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALK22423 200.000.000 14.11.2023 12.02.2024 16.11.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB42427 800.000.000 13.11.2023 26.04.2024 16.11.2023
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHDAK42410 83.100.000 14.11.2023 19.04.2024 16.11.2023
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSHDAK22514 140.000.000 14.11.2023 07.02.2025 16.11.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS22437 300.550.000 14.11.2023 12.02.2024 16.11.2023
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF22426 232.250.000 14.11.2023 06.02.2024 16.11.2023
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD32426 29.000.000 14.11.2023 13.03.2024 16.11.2023
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSISGYK2519 500.000.000 14.11.2023 03.11.2025 16.11.2023
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA52417 100.000.000 14.11.2023 14.05.2024 16.11.2023


İlgili Şirketler [HALKI, AKTIF, HDFFL, VAKFA, QNBFF, ALNUS, ISGYO, TERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217902


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