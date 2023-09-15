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***AKTIF* *VESTL* *AKDFA* *DEVA* *ADEL* *ALJF* *ISFIN* *DGRVK* *ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

15.09.2023 17:38
***AKTIF* *VESTL* *AKDFA* *DEVA* *ADEL* *ALJF* *ISFIN* *DGRVK* *ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçla


***AKTIF******VESTL******AKDFA******DEVA******ADEL******ALJF******ISFIN******DGRVK******ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISFAK, AKDFA, ISFIN, AKTIF, ALJF, ADEL, DEVA, DGRVK, VESTL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA12427 120.000.000 14.09.2023 04.01.2024 19.09.2023
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNA2344 15.100.000 15.09.2023 15.12.2023 19.09.2023
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA12435 300.000.000 15.09.2023 03.01.2024 19.09.2023
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN32410 100.000.000 15.09.2023 12.03.2024 19.09.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYBK2333 50.000.000 15.09.2023 29.11.2023 19.09.2023
- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF32410 120.000.000 15.09.2023 08.03.2024 19.09.2023
- Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ADEL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFADEL92410 260.000.000 15.09.2023 13.09.2024 19.09.2023
- Deva Holding A.Ş. DEVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVA92419 250.000.000 15.09.2023 13.09.2024 19.09.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER92427 50.000.000 15.09.2023 26.09.2024 19.09.2023
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVSTL62415 300.000.000 15.09.2023 06.06.2024 19.09.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER92419 100.000.000 15.09.2023 26.09.2024 19.09.2023


İlgili Şirketler [ISFAK, AKDFA, ISFIN, AKTIF, ALJF, ADEL, DEVA, DGRVK, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195378


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Tam 11.076 11.175 42,00  
Yarım 5.555 5.611 21,00  
Çeyrek 2.769 2.805 10,00  
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