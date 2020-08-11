***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020- 30.06.2020 Dönemine ait faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868155BIST