***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107Transferler1.114 21.083 -22.197Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.119Dönem Karı (Zararı)11.119Dönem Sonu Bakiyeler100.000 6.761 128.346 11.119 246.226 246.226Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 100.000 6.761 128.346 11.119 246.226 246.226Transferler11.119 -11.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.080Dönem Karı (Zararı)15.080Dönem Sonu Bakiyeler100.000 6.761 139.465 15.080 261.306 261.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.087.896.399 -24.612.540Dönem Karı (Zararı)15.080 11.119Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.080 11.119Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.257 3.066Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.257 3.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.087.875.893 -24.636.740Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.087.903.069 -24.634.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 14.752 -2.986Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -23.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.091 376Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6 -51.762 376Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6 87.853Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.087.857.556 -24.622.555Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları12.349Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -38.843 -2.334YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.090.293.458 24.629.101Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 1.306.671.140 42.227.734İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 1.306.671.140 42.227.734Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-216.377.682 -17.598.633İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -216.377.682 -17.598.633YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.397.059 16.561NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.397.059 16.561DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 240.879 188.543DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.637.938 205.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.637.938 240.879Ticari Alacaklar1.712.908.747 1.428.257.808İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 5 1.570.116.783 1.428.257.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 142.791.964Diğer Alacaklar105.916 19.185İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 6 105.482 7.937İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 434 11.248Peşin Ödenmiş Giderler3.068İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 3.068Diğer Dönen Varlıklar8 23.667ARA TOPLAM1.715.679.336 1.428.517.872TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.715.679.336 1.428.517.872DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar430.269.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 5 430.269.851Diğer Alacaklar7.670İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.670TOPLAM DURAN VARLIKLAR430.269.851 7.670TOPLAM VARLIKLAR2.145.949.187 1.428.525.542KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.676.938.952 479.655.008İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 1.676.938.952 479.655.008Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.009.452 54.633.969İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 45.009.452 54.633.969Ticari Borçlar14.752İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 14.752Diğer Borçlar87.930 2.621İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4, 6 31.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 56.105 2.621Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 4.036 1.397Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 8.100ARA TOPLAM1.722.063.222 534.292.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.722.063.222 534.292.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar423.624.646 893.972.196İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 423.624.646 893.972.196Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 13TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER423.624.659 893.972.196TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.145.687.881 1.428.265.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar261.306 260.351Ödenmiş Sermaye10 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 6.761 6.761Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 139.465 128.346Net Dönem Karı veya Zararı10 15.080 25.244TOPLAM ÖZKAYNAKLAR261.306 260.351TOPLAM KAYNAKLAR2.145.949.187 1.428.525.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 107.492.704 113.105.361 60.738.962 42.841.571Satışların Maliyeti11 -107.438.031 -113.060.362 -60.693.962 -42.819.079TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.673 44.999 45.000 22.492BRÜT KAR (ZARAR)54.673 44.999 45.000 22.492Genel Yönetim Giderleri12 -56.040 -43.501 -43.597 -19.858Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-25 -25ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.367 1.473 1.403 2.609FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.367 1.473 1.403 2.609Finansman Gelirleri13 203.613.512 102.211.468 170.140.386 55.808.657Finansman Giderleri13 -203.592.633 -102.198.756 -170.138.987 -55.802.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.512 14.185 2.802 8.711Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.432 -3.066 -2.223 -1.862Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -4.419 -3.126 -2.210 -1.922Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-13 60 -13 60SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.080 11.119 579 6.849DÖNEM KARI (ZARARI)15.080 11.119 579 6.849Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.080 11.119 579 6.849Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.080 11.119 579 6.849Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.080 11.119 579 6.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868152BIST