***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107Transferler9 1.114 21.083 -22.197 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.244 25.244 25.244Dönem Karı (Zararı)25.244 25.244 25.244Dönem Sonu Bakiyeler100.000 6.761 128.346 25.244 260.351 260.351Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 6.761 128.346 25.244 260.351 260.351Transferler9 49.835 -24.591 -25.244 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.100 29.100 29.100Dönem Karı (Zararı)29.100 29.100 29.100Dönem Sonu Bakiyeler100.000 56.596 103.755 29.100 289.451 289.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-739.695.800 -384.306.503Dönem Karı (Zararı)29.100 25.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.100 25.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.198 -19.385Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler16 -10.689 -26.452Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 8.491 7.067İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-739.724.900 -384.333.084Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -739.636.799 -384.352.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -95.256 31.983Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 8.552 -12.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.397 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-739.697.998 -384.327.225Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10.689 26.452Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -8.491 -5.730YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI740.119.466 384.358.839Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.200.370.484 1.686.439.993İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.200.370.484 1.686.439.993Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-460.251.018 -1.302.081.154İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-460.251.018 -1.302.081.154YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)423.666 52.336NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)423.666 52.336DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ240.879 188.543DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ664.545 240.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 664.545 240.879Ticari Alacaklar1.734.173.409 1.428.257.808İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 5 1.587.185.412 1.428.257.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 146.987.997 0Diğer Alacaklar119.913 19.185İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 6 71.485 7.937İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 48.428 11.248ARA TOPLAM1.734.957.867 1.428.517.872TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.734.957.867 1.428.517.872DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar433.721.198 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 5 433.721.198 0Diğer Alacaklar6 0 7.670TOPLAM DURAN VARLIKLAR433.721.198 7.670TOPLAM VARLIKLAR2.168.679.065 1.428.525.542KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar558.414.944 479.655.008İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 558.414.944 479.655.008Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları76.555.678 54.633.969İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 76.555.678 54.633.969Diğer Borçlar8.975 2.621İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 8.975 2.621Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 0 1.397ARA TOPLAM634.979.597 534.292.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER634.979.597 534.292.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.533.410.017 893.972.196İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 1.533.410.017 893.972.196TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.533.410.017 893.972.196TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.168.389.614 1.428.265.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar289.451 260.351Ödenmiş Sermaye9 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 56.596 6.761Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.755 128.346Net Dönem Karı veya Zararı29.100 25.244TOPLAM ÖZKAYNAKLAR289.451 260.351TOPLAM KAYNAKLAR2.168.679.065 1.428.525.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 248.275.810 189.379.768Satışların Maliyeti13 -248.112.258 -189.287.308TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)163.552 92.460BRÜT KAR (ZARAR)163.552 92.460Genel Yönetim Giderleri14 -135.856 -83.376Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 217 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.005 -84ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.908 9.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.908 9.000Finansman Gelirleri16 607.968.011 239.715.083Finansman Giderleri16 -607.957.328 -239.691.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.591 32.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.491 -7.067Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.491 -7.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 60SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.100 25.244DÖNEM KARI (ZARARI)29.100 25.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.100 25.244Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.100 25.244Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.100 25.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913772BIST