***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 100.000 6.761 128.346 11.119 246.226 0 246.226Transferler11.119 -11.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.080Dönem Karı (Zararı)15.080Dönem Sonu Bakiyeler10 100.000 6.761 139.465 15.080 261.306 0 261.306Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 100.000 56.596 103.755 29.100 289.451 0 289.451Transferler29.100 -29.100Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)178.304Dönem Karı (Zararı)178.304Dönem Sonu Bakiyeler10 100.000 56.596 132.855 178.304 467.755 0 467.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.328.455.328 -1.087.896.399Dönem Karı (Zararı)178.304 15.080Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.381 3.257Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 51.381 3.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.328.640.672 -1.087.875.893Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.326.866.816 -1.087.903.069Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.794.943 -51.762Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 36.967 14.752Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 6.491 87.853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.371 -23.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.371 -23.667Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.328.410.987 -1.087.857.556Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -44.341 -38.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.328.804.478 1.090.293.458Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.539.129.706 1.306.671.140İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 1.539.129.706 1.306.671.140Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-210.325.228 -216.377.682İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -210.325.228 -216.377.682YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)349.150 2.397.059NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)349.150 2.397.059DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 664.545 240.879DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.013.695 2.637.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.013.695 664.545Ticari Alacaklar1.952.159.228 1.734.173.409İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 5 1.827.607.066 1.587.185.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 124.552.162 146.987.997Diğer Alacaklar1.849.097 119.913İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 6 45.043 71.485İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.804.054 48.428Peşin Ödenmiş Giderler7.417 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 7.417 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 16.950 0Diğer Dönen Varlıklar15.339 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 15.339 0ARA TOPLAM1.955.061.726 1.734.957.867TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.955.061.726 1.734.957.867DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar429.677.120 433.721.198İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 5 429.677.120 433.721.198Ertelenmiş Vergi Varlığı19 329 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR429.677.449 433.721.198TOPLAM VARLIKLAR2.384.739.175 2.168.679.065KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.897.076.511 558.414.944İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 1.897.076.511 558.414.944Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.330.459 76.555.678İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 57.330.459 76.555.678Ticari Borçlar36.967 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 36.967 0Diğer Borçlar134.914 8.975İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4, 6 1.250 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 133.664 8.975Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 7.369 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.100 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 8.100 0ARA TOPLAM1.954.594.320 634.979.597TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.954.594.320 634.979.597UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar429.677.100 1.533.410.017İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 429.677.100 1.533.410.017TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER429.677.100 1.533.410.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.384.271.420 2.168.389.614ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar467.755 289.451Ödenmiş Sermaye10 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 56.596 56.596Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 132.855 103.755Net Dönem Karı veya Zararı10 178.304 29.100Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR467.755 289.451TOPLAM KAYNAKLAR2.384.739.175 2.168.679.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 264.246.342 107.492.704 62.562.812 60.738.962Satışların Maliyeti14 -264.151.308 -107.438.031 -62.173.194 -60.693.962TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)95.034 54.673 389.618 45.000BRÜT KAR (ZARAR)95.034 54.673 389.618 45.000Genel Yönetim Giderleri15 -72.505 -56.040 -14.420 -43.597Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 665 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -9 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.185 -1.367 375.198 1.403FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.185 -1.367 375.198 1.403Finansman Gelirleri17 391.518.260 203.613.512 118.262.786 170.140.386Finansman Giderleri17 -391.311.760 -203.592.633 -118.255.249 -170.138.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)229.685 19.512 382.735 2.802Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-51.381 -4.432 -10.415 -2.223Dönem Vergi (Gideri) Geliri-51.710 -4.419 -10.415 -2.210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri329 -13 0 -13SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)178.304 15.080 372.320 579DÖNEM KARI (ZARARI)178.304 15.080 372.320 579Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları178.304 15.080 372.320 579Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.304 15.080 372.320 579Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları178.304 15.080 372.320 579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955781BIST