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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2022 02:35
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 100.000 56.596 103.755 29.100 289.451 0 289.451
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29.100 -29.100 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
178.304 0
Dönem Karı (Zararı)
178.304
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,00% |  0,00
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Önceki Kapanış :  2.830  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8629 17,8700 % 0,01  
Euro 18,3726 18,4351 % 0,11  
Sterlin 21,7219 21,8308 % -0,20  
Frank 18,8565 18,9701 % -0,13  
Riyal 4,7392 4,7630 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -5,57  
Altın Gr. 1.026 1.027 -3,26  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.866 6.963 -21,00  
Yarım 3.345 3.404 -10,00  
Çeyrek 1.678 1.701 -6,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,50 -0,12  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 -0,06  
B. Petrol 97,34 97,34 -0,06  
Seans Raporu 18:05
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