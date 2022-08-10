***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 02:35
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 100.000 56.596 103.755 29.100 289.451 0 289.451
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29.100 -29.100 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
178.304 0
Dönem Karı (Zararı)
178.304
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,8878
En Düşük
17,8065
18:0518,4351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4439
En Düşük
18,3664
18:051.026,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.025,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,61
En Düşük
1.024,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8629
|17,8700
|% 0,01
|
|Euro
|18,3726
|18,4351
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7219
|21,8308
|% -0,20
|
|Frank
|18,8565
|18,9701
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7392
|4,7630
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,57
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.866
|6.963
|-21,00
|
|Yarım
|3.345
|3.404
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,34
|97,34
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046