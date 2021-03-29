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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

29.03.2021 18:01



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
29/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
09/04/2021
Saati
10.30
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

     Bankamızın 09.04.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:
  1Açılış  ve toplantı başkanlığının oluşturulması,   Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için  toplantı başkanlığına yetki verilmesi,   2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve  müzakeresi,   2020 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve  müzakeresi   2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve  tasdiki,   2020 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun  görüşülmesi,   2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu  Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,   2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin  belirlenmesi,   Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı  maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve  karar,   Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının  belirlenmesi,  
Kapanış





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921549


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Tam 2.960 3.036 9,34  
Yarım 1.430 1.469 4,52  
Çeyrek 717 734 2,26  
Gümüş.Ons 24,66 24,70 -0,37  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,02  
B. Petrol 64,32 64,32 -0,11  
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