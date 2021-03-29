***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
29.03.2021 18:01
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
09/04/2021
Saati
10.30
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Bankamızın 09.04.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:
1Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 2020 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 2020 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar, Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
Kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921549
BIST