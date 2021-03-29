***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi29/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih09/04/2021Saati10.30AdresiEsentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın 09.04.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:1Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 2020 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 2020 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar, Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,Kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921549BIST