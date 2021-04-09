***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
09.04.2021 17:11
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020 yılı
Tarih
09/04/2021
Saati
10.30
Adresi
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Toplantı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926268
BIST
17:061.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -27,74
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:069,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0136
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:069,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,6900
En Düşük
9,6500
17:06457,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,67
|Açılış
|: 457,58
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TUREX
|14,52
|329.880
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.047.706
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|620.683
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.115.701
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.105.256
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.004.084
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.045.353
|% -9,81
|
|EREGL
|16,12
|1.075.260.215
|% 1,77
|
|BJKAS
|11,14
|921.783.721
|% 9,54
|
|GARAN
|6,66
|867.175.365
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,19
|859.525.781
|% -3,23
|
|KOZAL
|115,20
|638.906.638
|% -2,37
|
|EKGYO
|1,88
|457.749.643
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|292.429.931
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|598.042.635
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|311.223.085
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|867.175.365
|% -1,48
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1729
|8,1739
|% 0,51
|
|Euro
|9,7232
|9,7302
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1900
|11,2462
|% 0,44
|
|Frank
|8,7867
|8,8396
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 0,47
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-14,51
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,37
|