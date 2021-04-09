***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi09/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih09/04/2021Saati10:30AdresiEsentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGenel kurul toplantı tutanağı ektedir. Tapaj hatası düzeltilerek yeniden yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926312BIST