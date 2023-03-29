***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022 yılıTarih28/03/2023Saati10:00AdresiEsentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129529BIST