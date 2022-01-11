***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2022 10:47
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992678
BIST
12:572.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,73
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:5713,8115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0093
|Açılış
|: 13,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:5715,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:57804,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,41
|Açılış
|: 804,76
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:57
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|25.777.818
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|ORCAY
|36,00
|11.002.767
|% 9,09
|
|KAPLM
|30,82
|14.839.405
|% 8,75
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,00
|51.865.787
|% -6,15
|
|HUBVC
|10,33
|14.244.148
|% -3,82
|
|SRVGY
|91,00
|7.128.356
|% -3,50
|
|TSPOR
|6,78
|148.717.128
|% -3,42
|
|KRDMD
|12,41
|3.112.080.000
|% 7,45
|
|THYAO
|26,98
|2.472.168.482
|% 1,05
|
|EREGL
|30,92
|1.887.281.242
|% 1,38
|
|GARAN
|11,72
|810.319.178
|% -0,17
|
|SISE
|14,91
|789.121.574
|% 0,07
|
|KRDMD
|12,41
|3.112.080.000
|% 7,45
|
|YKBNK
|3,70
|546.728.017
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|336.491.302
|% -1,24
|
|THYAO
|26,98
|2.472.168.482
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,09
|274.131.771
|% 0,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7977
|13,8115
|% -0,07
|
|Euro
|15,6449
|15,6631
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,8107
|18,9050
|% 0,53
|
|Frank
|14,9111
|15,0009
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6832
|3,7017
|% 0,34
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|6,22
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,75
|
|Cumhuriyet
|5.346
|5.427
|36,00
|
|Tam
|5.317
|5.452
|32,73
|
|Yarım
|2.570
|2.637
|15,83
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,44
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,07
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|1,25
|