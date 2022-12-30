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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

30.12.2022 17:59
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Şirketimiz tarafından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ektedir. 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091555


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Tam 7.390 7.450 17,00  
Yarım 3.579 3.641 8,00  
Çeyrek 1.795 1.820 4,00  
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B. Petrol 84,20 84,20 0,74  
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