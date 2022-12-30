***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2022 17:59
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091555
BIST
17:495.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 17,65
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
17:4918,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:4920,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0129
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:491.095,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.095,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:49
|SANEL
|22,88
|10.056.410
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.579.528
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.309.229
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.585.632
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.115.697
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,45
|10.436.450.756
|% 6,21
|
|THYAO
|141,30
|6.271.336.543
|% -0,70
|
|TCELL
|38,16
|5.328.161.962
|% -0,10
|
|TUPRS
|529,40
|5.231.517.297
|% 4,52
|
|PETKM
|19,85
|4.600.072.654
|% -0,05
|
|EKGYO
|8,78
|4.352.208.471
|% 1,86
|
|DOHOL
|10,61
|3.752.049.499
|% 4,64
|
|YKBNK
|11,82
|2.983.410.271
|% -1,50
|
|PETKM
|19,85
|4.600.072.654
|% -0,05
|
|ISCTR
|12,84
|2.854.173.030
|% -0,62
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7065
|18,7153
|% 0,05
|
|Euro
|19,9855
|20,0011
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5182
|22,6311
|% 0,05
|
|Frank
|20,2147
|20,3365
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,12
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.390
|7.450
|17,00
|
|Yarım
|3.579
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|0,74
|