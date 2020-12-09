***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.12.2020 15:46
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892369
BIST
15:451.356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.356
En Düşük
1.342
15:457,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:459,4922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:45467,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,20
|Açılış
|: 467,98
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:45
|AKFGY
|4,73
|26.181.815
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.134.313
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.308.973
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.739.399
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.242.563
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|BSOKE
|2,56
|306.949.324
|% -7,91
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,79
|2.386.213.929
|% 2,53
|
|SELEC
|18,02
|1.799.656.970
|% -0,77
|
|GARAN
|9,19
|1.796.757.729
|% 2,80
|
|PETKM
|4,89
|1.462.426.510
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,06
|1.391.805.636
|% 6,62
|
|DOHOL
|3,06
|1.391.805.636
|% 6,62
|
|PETKM
|4,89
|1.462.426.510
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|1.285.363.223
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,08
|484.504.996
|% 1,46
|
|GARAN
|9,19
|1.796.757.729
|% 2,80
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8309
|7,8358
|% 0,21
|
|Euro
|9,4851
|9,4922
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,5048
|10,5574
|% 0,91
|
|Frank
|8,7780
|8,8309
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,25
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-14,19
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-18,00
|
|Tam
|3.085
|3.162
|-18,19
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-8,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|0,14
|