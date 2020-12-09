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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.12.2020 15:46



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892369


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Tam 3.085 3.162 -18,19  
Yarım 1.491 1.530 -8,80  
Çeyrek 748 765 -4,40  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 -0,38  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,08  
B. Petrol 48,98 48,98 0,14  
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