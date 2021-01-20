***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, Şirketimizce yurt içinde 450.000.000,-TL tutarına kadar nominal değerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla Şirketimiz ile gerekli sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir. Söz konusu ihraca ilişkin SPK başvuru sonucu ayrıca özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903576BIST