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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.11.2021 11:55
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980234


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 31,02 3.607.775 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 716.550 % 10,00  
OZBAL 25,54 79.149.430 % 9,99  
YAPRK 34,56 12.000.548 % 9,99  
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Euro 14,8823 14,9276 % 3,17  
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Frank 14,2510 14,3369 % 3,13  
Riyal 3,4904 3,5079 % 2,50  
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14:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 11,68  
Altın Gr. 755 755 19,80  
Cumhuriyet 4.953 5.028 123,00  
Tam 4.956 5.082 149,66  
Yarım 2.396 2.458 72,40  
Çeyrek 1.202 1.230 37,18  
Gümüş.Ons 22,86 22,90 0,02  
Gümüş Gr. 9,61 9,62 0,19  
B. Petrol 70,62 70,62 -2,60  
Seans Raporu 14:14
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