***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.08.2022 11:31
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057944
BIST
11:453.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,44
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:4518,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1403
En Düşük
18,0790
11:4518,0501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0176
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:451.021,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.021,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.021,54
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:45
|HKTM
|17,71
|2.567.702
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.898.513
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|29.925.241
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.879.058
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|KLRHO
|20,30
|3.908.661
|% -5,67
|
|YGYO
|1,05
|22.624.661
|% -5,41
|
|KGYO
|16,47
|10.466.741
|% -5,24
|
|KRGYO
|7,48
|3.159.428
|% -4,59
|
|SANFM
|17,30
|13.878.294
|% -4,42
|
|THYAO
|70,75
|6.031.798.210
|% 4,35
|
|YKBNK
|6,18
|2.069.989.312
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,36
|1.740.657.184
|% -1,05
|
|GARAN
|23,70
|1.489.974.816
|% 2,69
|
|ISCTR
|8,41
|1.407.861.261
|% 2,56
|
|YKBNK
|6,18
|2.069.989.312
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,95
|1.102.700.396
|% -0,50
|
|ALBRK
|2,35
|535.929.917
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,41
|1.407.861.261
|% 2,56
|
|AKBNK
|11,36
|1.740.657.184
|% -1,05
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1367
|18,1398
|% 0,17
|
|Euro
|18,0390
|18,0501
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3763
|21,4835
|% 0,05
|
|Frank
|18,7540
|18,8670
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8108
|4,8350
|% 0,05
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.847
|6.906
|-10,00
|
|Yarım
|3.336
|3.376
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,51
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00EUYO
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 476 adet işlem
-
11:59CMBTN
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 324.50 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 327 adet işlem
-
11:58KRGYO
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 738 adet işlem
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 95 kaybederek (% -0.07 ) 2, 770
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, DOGUB, BFREN, HKTM, LIDER, KLNMA