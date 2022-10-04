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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.10.2022 18:16
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067102


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Tam 6.854 6.947 74,00  
Yarım 3.340 3.394 37,00  
Çeyrek 1.673 1.697 18,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,15 0,44  
Gümüş Gr. 12,61 12,64 0,27  
B. Petrol 92,15 92,15 3,29  
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