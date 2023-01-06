Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.01.2023 16:21
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.12.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095324


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:515.333
Değişim :  4,24% |  217,05
Açılış :  5.121  
Önceki Kapanış :  5.116  
En Yüksek
5.336 En Düşük
4.961
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMB 16,72 99.873.620 % 10,00  
BRKVY 28,82 41.580.794 % 10,00  
TETMT 278,60 4.849.689 % 9,99  
HKTM 61,65 61.563.430 % 9,99  
GMTAS 5,73 39.266.733 % 9,98  
daha fazla
16:49 Alış Satış %  
Dolar 18,7597 18,7674 % 0,02  
Euro 19,7808 19,7925 % 0,14  
Sterlin 22,2776 22,3894 % -0,05  
Frank 19,9617 20,0820 % 0,01  
Riyal 4,9778 5,0027 % 0,01  
daha fazla
16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 11,02  
Altın Gr. 1.108 1.108 1,89  
Cumhuriyet 7.495 7.609 10,00  
Tam 7.529 7.592 4,00  
Yarım 3.646 3.711 2,00  
Çeyrek 1.829 1.855 1,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,51 0,26  
Gümüş Gr. 14,09 14,11 0,08  
B. Petrol 78,61 78,61 -0,08  
Seans Raporu 16:49
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru