***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.01.2023 16:21
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095324
BIST
16:515.333
En Yüksek
|Değişim
|: 4,24%
|| 217,05
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.336
En Düşük
4.961
16:5118,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5119,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0279
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:511.116,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.116,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,73
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KRDMB
|16,72
|99.873.620
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.580.794
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.266.733
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,80
|120.204.093
|% -9,70
|
|MARTI
|5,00
|115.348.050
|% -8,76
|
|ULUFA
|6,86
|32.742.390
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,24
|235.957.156
|% -8,05
|
|EREGL
|41,78
|10.333.528.056
|% 4,24
|
|THYAO
|140,90
|9.023.514.805
|% 4,22
|
|ASELS
|61,90
|7.291.164.809
|% 5,09
|
|KRDMD
|19,47
|5.950.267.404
|% 8,17
|
|EKGYO
|9,18
|4.733.315.505
|% 8,25
|
|EKGYO
|9,18
|4.733.315.505
|% 8,25
|
|KRDMD
|19,47
|5.950.267.404
|% 8,17
|
|YKBNK
|10,74
|2.850.731.431
|% 2,48
|
|EREGL
|41,78
|10.333.528.056
|% 4,24
|
|SKBNK
|2,85
|640.063.351
|% 4,40
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7597
|18,7674
|% 0,02
|
|Euro
|19,7808
|19,7925
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,2776
|22,3894
|% -0,05
|
|Frank
|19,9617
|20,0820
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9778
|5,0027
|% 0,01
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|11,02
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,89
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.609
|10,00
|
|Tam
|7.529
|7.592
|4,00
|
|Yarım
|3.646
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,08
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04GMTAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 312, 292 adet işlem
-
17:02EUREN
Yüzde 9.61 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 989, 634 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 191, 2 artarak (% 3.44 ) 5, 751
-
17:00XU100
Endeks 5, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 108, 312.00 milyon TL de
-
17:00PEGYO
Yüzde 7.00 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 620, 085 adet işlem