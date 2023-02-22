***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.02.2023 16:11
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115991
BIST
16:405.069
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -80,72
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4018,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4020,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:401.114,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.114,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:38
|SEGYO
|2,31
|10.862.683
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.146.565
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.880.960
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.063.430
|% -10,00
|
|CMBTN
|734,30
|43.081.053
|% -9,99
|
|EREGL
|45,44
|7.007.997.133
|% -8,86
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.051.034
|% -9,97
|
|THYAO
|137,00
|3.115.015.869
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.486.829
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,48
|2.533.060.108
|% 3,95
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.486.829
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.051.034
|% -9,97
|
|EREGL
|45,44
|7.007.997.133
|% -8,86
|
|YKBNK
|9,17
|1.261.004.130
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,03
|1.944.982.278
|% 0,82
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8622
|18,8885
|% 0,12
|
|Euro
|20,0800
|20,0863
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,7820
|22,8962
|% 0,06
|
|Frank
|20,2697
|20,3918
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0161
|5,0413
|% 0,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,14
|
|Cumhuriyet
|7.589
|7.704
|-20,00
|
|Tam
|7.620
|7.676
|-23,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,49
|
Seans Raporu
16:38
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16:53
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16:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYES, KLKIM, BSOKE, KRDMA, EKGYO, BUCIM, GOLTS, KONYA, KRDMB, NIBAS
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16:53
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