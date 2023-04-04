***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.04.2023 10:06
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 970.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 970.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131390
BIST
13:114.900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 60,22
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1119,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1121,0469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1146
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:111.225,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.225,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:09
|METRO
|1,87
|152.900.181
|% 10,00
|
|MARKA
|14,74
|18.562.025
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.208.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|6.194.799
|% 9,98
|
|ATSYH
|102,80
|3.792.600
|% 9,95
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.896.620
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,50
|770.835.469
|% -6,39
|
|GMTAS
|8,79
|25.884.826
|% -6,29
|
|SDTTR
|120,30
|717.900.892
|% -6,16
|
|BAYRK
|4,53
|5.324.733
|% -4,83
|
|TUPRS
|82,35
|1.648.881.974
|% 2,14
|
|THYAO
|123,50
|1.620.894.465
|% 2,24
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.896.620
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,46
|1.259.444.308
|% -3,65
|
|EREGL
|35,46
|973.038.525
|% 0,45
|
|METRO
|1,87
|152.900.181
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,62
|180.451.945
|% 1,95
|
|EKGYO
|6,33
|385.978.131
|% 1,61
|
|AKFYE
|14,50
|770.835.469
|% -6,39
|
|ISCTR
|12,26
|521.974.120
|% 0,57
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2239
|19,2304
|% 0,25
|
|Euro
|21,0338
|21,0519
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,9699
|24,0901
|% 0,87
|
|Frank
|21,0076
|21,1342
|% 0,29
|
|Riyal
|5,1121
|5,1377
|% 0,20
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-2,85
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|1,19
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.342
|8.425
|24,00
|
|Yarım
|4.089
|4.123
|12,00
|
|Çeyrek
|2.045
|2.061
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,09
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,51
|