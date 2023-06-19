***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.06.2023 15:01
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ektedir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159810
BIST
16:595.374
En Düşük
|Değişim
|: -1,86%
|| -101,94
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
16:5923,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0107
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
16:5925,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0750
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
16:591.481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.197.043
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.707.770
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|51.859.664
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.619.011
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|53.287.124
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,50
|49.459.445
|% -6,90
|
|KRVGD
|17,08
|40.230.986
|% -6,67
|
|THYAO
|176,70
|5.570.055.972
|% -2,21
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ASTOR
|55,95
|3.040.889.970
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|ODAS
|6,79
|874.280.768
|% 4,14
|
|ADESE
|1,46
|181.245.291
|% -1,35
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5980
|23,6036
|% -0,05
|
|Euro
|25,7581
|25,7638
|% -0,29
|
|Sterlin
|30,1177
|30,2687
|% -0,21
|
|Frank
|26,2200
|26,3779
|% -0,37
|
|Riyal
|6,2764
|6,3078
|% -0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.731
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14GEREL
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 434 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 49, 147.00 milyon TL de
-
17:13IDEAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 034 adet işlem
-
17:12KOZAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 178, 430 adet işlem
-
17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem