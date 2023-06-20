***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.06.2023 17:50
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ile Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ektedir. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hukukçu Raporu.pdf
EK: 2 Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160542
BIST