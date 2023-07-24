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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.07.2023 18:28
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira sertifikası ihracına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174733


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ASTOR 106,70 1.964.216.372 % 10,00  
CWENE 278,30 864.104.884 % 10,00  
KONTR 223,30 2.827.157.367 % 10,00  
YYLGD 36,30 660.574.355 % 10,00  
ZEDUR 55,00 18.198.360 % 10,00  
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Dolar 26,9318 26,9373 % -0,11  
Euro 29,8166 29,8249 % -0,45  
Sterlin 34,4496 34,6224 % -0,32  
Frank 30,9038 31,0899 % -0,39  
Riyal 7,1613 7,1972 % -0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 -5,53  
Altın Gr. 1.694 1.694 -7,06  
Cumhuriyet 11.354 11.526 -54,00  
Tam 11.030 11.161 -148,00  
Yarım 5.515 5.606 -74,00  
Çeyrek 2.757 2.803 -37,00  
Gümüş.Ons 24,36 24,38 -0,25  
Gümüş Gr. 21,09 21,11 -0,25  
B. Petrol 82,42 82,42 1,54  
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