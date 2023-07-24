***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.07.2023 18:28
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası ihracına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174733
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0308
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1020
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8119
18:051.694,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.694,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.692,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9318
|26,9373
|% -0,11
|
|Euro
|29,8166
|29,8249
|% -0,45
|
|Sterlin
|34,4496
|34,6224
|% -0,32
|
|Frank
|30,9038
|31,0899
|% -0,39
|
|Riyal
|7,1613
|7,1972
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-5,53
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|-7,06
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.030
|11.161
|-148,00
|
|Yarım
|5.515
|5.606
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.803
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,11
|-0,25
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|1,54
|