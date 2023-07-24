***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası ihracına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174733BIST