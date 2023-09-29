***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2023 17:28
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 970.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 970.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ile hukuki durum değerlendirme raporu ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki durum değerlendirme raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198266
BIST