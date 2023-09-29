***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 970.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 970.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ile hukuki durum değerlendirme raporu ektedir. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi.pdfEK: 2 Hukuki durum değerlendirme raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198266BIST