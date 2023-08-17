***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilecek Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı "YEDAŞ Elektrik Dağıtım Gelirleri Ortaklığına Dayalı Kira Sertifikaları" JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, derecelendirme kuruluşu tarafından tayin edilen derecelendirme notları aşağıda verilmektedir.Uzun Vadeli Ulusal Notu : AAA (tr)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBKısa Vadeli Ulusal Notu : J1+ (tr)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : -Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186507BIST