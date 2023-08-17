***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.08.2023 18:03
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilecek Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı "YEDAŞ Elektrik Dağıtım Gelirleri Ortaklığına Dayalı Kira Sertifikaları" JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, derecelendirme kuruluşu tarafından tayin edilen derecelendirme notları aşağıda verilmektedir.
Uzun Vadeli Ulusal Notu : AAA (tr)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB
Kısa Vadeli Ulusal Notu : J1+ (tr)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : -
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186507
BIST
'
18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0549
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0860
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.651,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0914
|27,0979
|% 0,20
|
|Euro
|29,4973
|29,5229
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,4579
|34,6308
|% 0,28
|
|Frank
|30,7250
|30,9101
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2051
|7,2412
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|4,34
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.066
|11.148
|24,00
|
|Yarım
|5.550
|5.600
|13,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,27
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem