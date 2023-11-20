***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.11.2023 18:36
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilecek Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı "KCETAŞ Elektrik Dağıtım Gelirleri Ortaklığına Dayalı Kira Sertifikaları" JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, derecelendirme kuruluşu tarafından tayin edilen derecelendirme notları aşağıda verilmektedir.
Uzun Vadeli Ulusal Notu : AAA (tr)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB
Kısa Vadeli Ulusal Notu : J1+ (tr)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : -
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218998
BIST
'
18:057.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 93,01
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
18:0528,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0834
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7818
En Düşük
28,6078
18:0531,5391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2084
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5556
En Düşük
31,2258
18:051.824,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.824,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|27,94
|13.051.691
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|49.792.846
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.798.833
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.413.882
|% 10,00
|
|BRSAN
|804,00
|1.963.061.012
|% 9,99
|
|ISBTR
|627.965,00
|6.290.750
|% -10,00
|
|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
|
|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
|
|AYES
|45,96
|7.286.202
|% -9,97
|
|KSTUR
|2.101,00
|5.509.763
|% -9,75
|
|THYAO
|254,75
|9.478.275.377
|% 0,20
|
|ASELS
|44,60
|3.864.251.470
|% 5,64
|
|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
|
|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
|
|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
|
|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6976
|28,7152
|% 0,13
|
|Euro
|31,4226
|31,5248
|% 0,62
|
|Sterlin
|35,8311
|36,0108
|% 0,57
|
|Frank
|32,3595
|32,5545
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6428
|7,6812
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,43
|23,47
|% 0,66
|
|Platin
|920,66
|922,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,11
|1.090,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,79
|82,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,01
|1.973,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
-
17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
-
17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
-
17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
-
17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem