***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
05.05.2021 18:20
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 430.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.
Kurucu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 420.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 420.000.000
Türü Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.04.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2.6178
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDABVK43012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 420.000.000
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 2,6178
2 05.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 3,2482
3 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 4,4604
4 06.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 5,0021
5 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021
6 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021
7 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022
8 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022
9 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022
10 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022
11 02.02.2023 01.02.2023 02.02.2023
12 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
13 03.08.2023 02.08.2023 03.08.2023
14 02.11.2023 01.11.2023 02.11.2023
15 01.02.2024 31.01.2024 01.02.2024
16 02.05.2024 30.04.2024 02.05.2024
17 01.08.2024 31.07.2024 01.08.2024
18 31.10.2024 30.10.2024 31.10.2024
19 30.01.2025 29.01.2025 30.01.2025
20 01.05.2025 30.04.2025 02.05.2025
21 31.07.2025 30.07.2025 31.07.2025
22 30.10.2025 28.10.2025 30.10.2025
23 29.01.2026 28.01.2026 29.01.2026
24 30.04.2026 29.04.2026 30.04.2026
25 30.07.2026 29.07.2026 30.07.2026
26 29.10.2026 28.10.2026 30.10.2026
27 28.01.2027 27.01.2027 28.01.2027
28 29.04.2027 28.04.2027 29.04.2027
29 29.07.2027 28.07.2027 29.07.2027
30 28.10.2027 27.10.2027 28.10.2027
31 27.01.2028 26.01.2028 27.01.2028
32 27.04.2028 26.04.2028 27.04.2028
33 27.07.2028 26.07.2028 27.07.2028
34 26.10.2028 25.10.2028 26.10.2028
35 25.01.2029 24.01.2029 25.01.2029
36 26.04.2029 25.04.2029 26.04.2029
37 26.07.2029 25.07.2029 26.07.2029
38 25.10.2029 24.10.2029 25.10.2029
39 24.01.2030 23.01.2030 24.01.2030
40
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.04.2030 24.04.2030 25.04.2030
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda 420.000.000 TRY tutarlı, 10 yıl vadeli sahipliğe dayalı kira sertifikalarının nitelikli yatırımcılara satışı sureti ile ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934730
BIST