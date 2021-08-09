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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

09.08.2021 12:44



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Aktif Yatırım Bankası A.Ş
Türü Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
ISIN Kodu TRDABVKK2114
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda, 1 milyar TL nominal değerli ihraç tavanı kapsamında 18.02.2021 tarihli tertip ihraç belgesine konu 80 milyon TL nominal değerli kira sertifikalarının satışı tamamlanmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955931


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GENIL 14,30 572.962.785 % 10,00  
SANKO 11,35 17.351.107 % 9,98  
EDATA 17,76 27.628.243 % 9,97  
RODRG 16,22 8.450.785 % 9,97  
EMNIS 22,54 247.209 % 9,95  
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Dolar 8,6407 8,6468 % 0,36  
Euro 10,1729 10,1764 % 0,21  
Sterlin 11,9704 12,0304 % 0,46  
Frank 9,4051 9,4617 % 0,29  
Riyal 2,3001 2,3117 % 0,42  
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14:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.745 -17,83  
Altın Gr. 486 486 -2,90  
Cumhuriyet 3.218 3.268 -25,00  
Tam 3.210 3.291 -18,16  
Yarım 1.552 1.592 -8,78  
Çeyrek 778 796 -4,40  
Gümüş.Ons 23,98 24,02 -0,34  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 -0,07  
B. Petrol 67,82 67,82 -2,88  
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