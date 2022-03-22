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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.03.2022 15:40
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Aktif Yatırım Bankası A.Ş
Türü Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 105
ISIN Kodu TRDABVK62236
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda, 1 milyar TL nominal değerli ihraç tavanı kapsamında 06.01.2022 tarihli tertip ihraç belgesine konu 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikalarının satışı tamamlanmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011965


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AYCES 72,45 7.252.451 % 9,94  
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Altın Gr. 918 918 -4,47  
Cumhuriyet 6.093 6.185 -22,00  
Tam 6.065 6.216 -20,22  
Yarım 2.932 3.007 -9,78  
Çeyrek 1.470 1.504 -4,89  
Gümüş.Ons 24,94 24,97 -0,25  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 -0,08  
B. Petrol 116 116 0,44  
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