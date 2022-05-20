***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 430.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.Kurucu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 420.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 420.000.000Türü Sahipliğe Dayalı Kira SertifikasıVadesi 25.04.2030Vade (Gün Sayısı) 3.640Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2.6178Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDABVK43012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 420.000.000Kupon Sayısı 40Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 2,61782 05.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 3,24823 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 4,46044 06.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 5,00215 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 5,21476 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 5,04627 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 4,19568 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 3,95119 04.08.2022 03.08.2022 04.08.202210 03.11.2022 02.11.2022 03.11.202211 02.02.2023 01.02.2023 02.02.202312 04.05.2023 03.05.2023 04.05.202313 03.08.2023 02.08.2023 03.08.202314 02.11.2023 01.11.2023 02.11.202315 01.02.2024 31.01.2024 01.02.202416 02.05.2024 30.04.2024 02.05.202417 01.08.2024 31.07.2024 01.08.202418 31.10.2024 30.10.2024 31.10.202419 30.01.2025 29.01.2025 30.01.202520 01.05.2025 30.04.2025 02.05.202521 31.07.2025 30.07.2025 31.07.202522 30.10.2025 28.10.2025 30.10.202523 29.01.2026 28.01.2026 29.01.202624 30.04.2026 29.04.2026 30.04.202625 30.07.2026 29.07.2026 30.07.202626 29.10.2026 28.10.2026 30.10.202627 28.01.2027 27.01.2027 28.01.202728 29.04.2027 28.04.2027 29.04.202729 29.07.2027 28.07.2027 29.07.202730 28.10.2027 27.10.2027 28.10.202731 27.01.2028 26.01.2028 27.01.202832 27.04.2028 26.04.2028 27.04.202833 27.07.2028 26.07.2028 27.07.202834 26.10.2028 25.10.2028 26.10.202835 25.01.2029 24.01.2029 25.01.202936 26.04.2029 25.04.2029 26.04.202937 26.07.2029 25.07.2029 26.07.202938 25.10.2029 24.10.2029 25.10.202939 24.01.2030 23.01.2030 24.01.203040Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.04.2030 24.04.2030 25.04.2030* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarGAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda 420.000.000 TRY tutarlı, 10 yıl vadeli sahipliğe dayalı kira sertifikalarının nitelikli yatırımcılara satışı sureti ile ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031429BIST