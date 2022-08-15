***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
15.08.2022 18:33
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.01.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Aktif Yatırım Bankası A.Ş
Garantör Yok
Kurucu Aktif Yatırım Bankası A.Ş
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 11.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,9836
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDABVKK2213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 5,9836
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.11.2022 10.11.2022 11.11.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda, 1 milyar TL nominal değerli ihraç tavanı kapsamında 12.08.2022 tarihli tertip ihraç belgesine konu 75 milyon TL nominal değerli kira sertifikalarının satışı tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055592
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