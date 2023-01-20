***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
20.01.2023 17:39
mcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.01.2025 16.01.2025 17.01.2025 150,3616
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.01.2025 16.01.2025 17.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. AA+ 17.06.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. AA+ 17.06.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103488
BIST
17:335.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,68
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:3318,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:3320,3385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:331.161,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.161,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,69
BIST En Aktif Hisseler17:31
|SDTTR
|110,20
|334.519.746
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.049.160
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.265.846
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.013.930
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|30.412.169
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,81
|744.963.877
|% -5,53
|
|KNFRT
|17,22
|34.164.461
|% -4,86
|
|ELITE
|41,90
|116.258.065
|% -4,60
|
|SANEL
|18,98
|19.203.598
|% -4,58
|
|THYAO
|152,80
|7.799.784.314
|% -1,16
|
|EREGL
|41,02
|6.410.192.726
|% 1,64
|
|PETKM
|18,40
|4.946.963.459
|% 1,94
|
|AKBNK
|18,57
|4.695.525.130
|% 5,57
|
|YKBNK
|10,15
|4.515.445.176
|% 4,64
|
|EKGYO
|8,51
|3.932.880.672
|% 0,95
|
|YKBNK
|10,15
|4.515.445.176
|% 4,64
|
|SKBNK
|2,98
|869.146.925
|% 4,56
|
|PETKM
|18,40
|4.946.963.459
|% 1,94
|
|AKBNK
|18,57
|4.695.525.130
|% 5,57
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8002
|18,8059
|% 0,09
|
|Euro
|20,3317
|20,3382
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,1447
|23,2607
|% -0,28
|
|Frank
|20,2899
|20,4122
|% -0,74
|
|Riyal
|4,9923
|5,0173
|% 0,10
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-9,15
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.889
|7.939
|-49,00
|
|Yarım
|3.853
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,00
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|0,39
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46BEYAZ
Yüzde 8.49 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 323, 010 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, ARCLK, THYAO
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 36 artarak (% 1.10 ) 4, 892
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SOKE, PKART, IDGYO, IHGZT, BNTAS, SAMAT, ONCSM, SDTTR