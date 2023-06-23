***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDABVK92324 KİRA SERTİFİKASI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 15.06.2023İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriTürü Alım Satıma Dayalı Kira SertifikasıVade Tarihi 22.09.2023Vade (Gün Sayısı) 91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.06.2023Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2023Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2023Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2023İhraç Fiyatı 1Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 36Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,16Borsada İşlem Görme Durumu EvetÖdeme Türü TL ÖdemeliISIN Kodu TRDABVK92324Fon Kullanıcısı AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Garantör YokKurucu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023 8,9753Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA+ (tr) 19.06.2023 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161679BIST