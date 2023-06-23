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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

23.06.2023 10:54
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDABVK92324 KİRA SERTİFİKASI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 15.06.2023

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi 22.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.06.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2023
İhraç Fiyatı 1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 36
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,16
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRDABVK92324
Fon Kullanıcısı AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023 8,9753
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA+ (tr) 19.06.2023 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161679


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Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.898 5.079 52,00  
Çeyrek 2.457 2.539 25,00  
Gümüş.Ons 22,31 22,34 0,08  
Gümüş Gr. 18,03 18,05 0,24  
B. Petrol 72,83 72,83 -1,31  
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