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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

11.08.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                  
 
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 10 Ağustos 2020
KARAR SAYISI:2020/9
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne göre düzenlenmiş finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.
 
 
 
Murat Barlas                                                                   Kemaleddin Koyuncu
Yönetim Kurulu Üyesi                                                       Yönetim Kurulu Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868153


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