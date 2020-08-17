***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.08.2020 14:16
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 100.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869349
BIST
15:041.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:047,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:048,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
15:04464,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,70
|Açılış
|: 464,62
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,14
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:04
|HUBVC
|16,94
|65.896.827
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.193.380
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.552.700
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.061.608
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.215.901
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.189.184
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|716.473.448
|% 2,80
|
|RTALB
|50,55
|605.979.125
|% 6,87
|
|EKGYO
|1,93
|600.089.933
|% 0,00
|
|KLGYO
|8,54
|555.960.484
|% 1,91
|
|KRDMD
|2,81
|495.047.347
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,93
|600.089.933
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|495.047.347
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,10
|248.338.383
|% 1,45
|
|GARAN
|6,97
|716.473.448
|% 2,80
|
|PETKM
|3,77
|365.374.954
|% 4,43
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3938
|7,3954
|% 0,52
|
|Euro
|8,7649
|8,7717
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,6451
|9,6935
|% 0,49
|
|Frank
|8,1102
|8,1591
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% 0,52
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|