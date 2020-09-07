***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.09.2020 11:08
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 50.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873454
BIST
15:301.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:307,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:308,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:30462,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:27
|HATEK
|13,09
|25.817.324
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.554
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.264.251
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.616.005
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.395.566
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|721.032.096
|% 9,99
|
|TURSG
|6,13
|695.049.595
|% 3,03
|
|GSRAY
|3,80
|686.974.010
|% 5,56
|
|SISE
|6,31
|660.849.213
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,81
|564.580.175
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,81
|564.580.175
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,80
|686.974.010
|% 5,56
|
|ADESE
|2,15
|265.587.366
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|695.049.595
|% 3,03
|
|SISE
|6,31
|660.849.213
|% 0,80
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4558
|7,4620
|% 0,38
|
|Euro
|8,8163
|8,8221
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7862
|9,8352
|% -0,57
|
|Frank
|8,1249
|8,1739
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9824
|1,9923
|% 0,32
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,73
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,32
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,66
|