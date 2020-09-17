***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.09.2020 11:46
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 50.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875420
BIST
12:171.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,16
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:177,5495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0453
|Açılış
|: 7,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:178,9026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:17471,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,52
|Açılış
|: 471,50
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:17
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.137.439
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|NIBAS
|19,60
|274.526
|% -9,68
|
|KRDMD
|3,12
|420.551.053
|% -1,58
|
|AVOD
|4,41
|377.918.320
|% 9,16
|
|PETKM
|4,31
|256.041.084
|% -0,92
|
|RTALB
|51,50
|233.960.328
|% 0,59
|
|GARAN
|6,67
|231.277.332
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,12
|420.551.053
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,07
|122.935.733
|% -1,83
|
|AVOD
|4,41
|377.918.320
|% 9,16
|
|KARSN
|3,03
|219.199.071
|% 3,06
|
|SKBNK
|1,52
|107.521.390
|% 0,66
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5458
|7,5495
|% 0,60
|
|Euro
|8,8987
|8,9026
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7519
|9,8008
|% 0,47
|
|Frank
|8,2389
|8,2885
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0056
|2,0156
|% 0,50
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-21,52
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|-4,59
|
|Yarım
|1.506
|1.544
|-2,23
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,10
|42,10
|-0,12
|